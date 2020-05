A través de Facebook se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de usuarios, debido al curioso tutorial hecho por un niño, en el cual muestra, de una divertida manera, cómo cortarse el cabello en casa durante esta cuarentena. La graciosa escena se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Debido a la rauda expansión del nuevo coronavirus, en la mayoría de países se ha decretado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por tal motivo, solo pueden abrir los negocios que ofrezcan productos o servicios de primera necesidad, mientras otros como barberías o peluquerías, no.

Es por ello, que un niño decidió ayudar a todas esas personas que no pueden salir de casa y que quieren lucir un nuevo corte de cabello. El pequeño grabó todo el momento con un celular para luego difundirlo en Facebook y otras plataformas de internet.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver al menor con una tijera cortándose un poco de cabello y hablándole a la cámara. Al mismo tiempo que hace esto, indica que las tijeras tienen que ser muy filosas como las que él tiene y además deben tener un peine.

Mira el video viral de Facebook

“Les dicen a sus papis si les pueden ayudar si necesitan ayuda. Si no necesitan, pues no le piden. Si ya son mayores de 15 años no van a necesitar ayuda. Yo ya soy un adulto, pero me quité la barba porque me está molestando mucho”, dice el pequeño mientras se corta varios mechones de cabello que sobresalen en su frente.

Este divertido hecho viral de Facebook obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre miles de usuarios, que no tardaron en comentar lo divertido y tierno que les pareció el niño.