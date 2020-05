Un perro se convirtió en el protagonista principal de un video viral que se compartió en Facebook, luego que su dueño registró su conmovedor saludo cada vez que él llega a casa. El can siempre se entusiasma con la presencia del joven y comenzó a saltar en dos patas para intentar abrazarlo como muestra de su cariño. Este amoroso hecho se volvió tendencia en diversas redes sociales de países como Estados Unidos, México, España, entre otros.

Los animales se han convertido en los ‘mejores amigos’ de grandes y chicos, quienes los acogen en sus viviendas. Por ello, estos siempre se mantienen a su lado para protegerlos, brindarles alegría y su sincero amor, las cuales quedan en evidencia en las tiernas situaciones que se colocan en Facebook.

Un muchacho se encargaba de los cuidados de su adorada mascota; sin embargo, todos los días debía dejarlo solo por unas horas para culminar con sus labores. Esto provocaba que su ‘engreído’ tenga un emotivo comportamiento cuando se percataba que él retornaba.

Por esta razón, él quiso grabar aquel momento para que sus seres queridos puedan verlo en sus diferentes cuentas de redes sociales. “Miren como me recibe Nacho cuando llego en la mañana del trabajo”, expresó.

PUEDES VER Gato ve que perro sufre al ser vacunado y tiene inesperada reacción para ayudarlo [VIDEO]

Como se observa en el video viral de Facebook, el animal estiraba sus patas delanteras y ladraba fuerte para llamar la atención de su cuidador. Incluso daba vueltas moviendo su cola, mientras obedecía las indicaciones.

Las sentimentales imágenes se divulgaron en una página de Facebook, donde consiguieron más de 10.000 reproducciones y se volvieron tendencia rápidamente. Los usuarios destacaron la acción que tuvo Nacho junto a su dueño, asimismo, algunos lo compararon con sus mascotas.

Mira aquí el video original de Facebook:

PUEDES VER Perro tiene curiosa reacción al escuchar los sonidos de otros animales [VIDEO]

Pequeño perro escucha que su dueño se irá de casa y tiene sorprendente reacción

Se robó todas las miradas. Gracias a un video publicado en Facebook, un cachorro ha logrado cautivar a miles de usuarios en diferentes redes sociales, pues su dueño lo grabó mientras él hacía de todo para que este no se fuera de su hogar. El pequeño perro no quería que lo dejen solo en casa e hizo hasta lo imposible para retener al joven. El cómico momento no tardó en hacerse tendencia en diferentes redes sociales alrededor del mundo.

Los perros suelen demostrar un gran amor y lealtad por sus amos, y es por eso que muchas veces muestran tristeza al verse alejados de ellos. Este fue el caso de este tierno cachorro que no soportó escuchar a su dueño decir que saldría de casa. Mientras jugaba con un muñeco, salió corriendo a detener a su amo, tal como se muestra en el video viral de Facebook.

PUEDES VER Mujer juega con el móvil de su abuela mientras carga e incidente la deja sorprendida [VIDEO]

Perro llora al ver cómo su dueña lava su peluche favorito

No pudo soportarlo. Mediante Facebook, el video viral de un perro de nombre Pickle ha conmovido a miles de internautas en las redes sociales. El can protagonizó un enternecedor momento en el que se echa a llorar frente a su peluche favorito, tras ver que iba a ser lavado en la lavadora. El clip rápidamente se volvió tendencia en varias redes sociales, en países como Estados Unidos, España y México.

El adorable can dejó ver su lado más sensible por su triste lamento frente a una lavadora mientras veía a su muñeco en forma de pierna de pollo dar vueltas, sin que él pueda hacer algo para rescatarlo.