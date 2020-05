Un travieso gato ha hecho reír a miles de internautas en YouTube y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de la graciosa escena que protagonizó junto a su dueña, cuando vio que ella se acercaba a un recipiente lleno de dulces.

La joven autora del clip quedó sorprendida con la inesperada reacción que tuvo el felino al intentar tomar uno de los dulces que había en su mesa, y no dudó en grabarlo para compartir las imágenes en redes sociales.

En la grabación, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa el momento en que el felino se mete dentro del bowl lleno de dulces que su dueña había colocado sobre la mesa y se acuesta sobre ellos, impidiendo que la mujer saque alguno.

Pero eso no es todo. Como se ve en el clip viral de YouTube, el pequeño gato realiza todo tipo de piruetas para evitar que su propietaria introduzca la mano en el recipiente y coma una de las golosinas. Cada vez que la joven acerca su brazo al depósito para agarrar un dulce, el felino salta sobre este para taparlo y aleja violentamente la mano de la mujer.

Mira el video viral:

“Al final, pensé que tal vez el gato estaba insinuando algo y me decía que no necesitaba comer dulces. Así que me he puesto a dieta, jajaja”, escribió la autora de las imágenes junto al video que fue compartido por el canal ViralHog en YouTube, y que no tardó en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios.