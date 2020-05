Joven intenta grabar divertida competencia de comida con sus perros y estos lo ‘trolean’ [VIDEO]

Un joven ha generado risas en miles de usuarios de TikTok luego de revelarse el desastroso resultado que obtuvo tras intentar grabar una peculiar competencia de comida junto a sus dos perros. El muchacho pretendía hacerse popular y obtener varios seguidores con dicho hilarante video; sin embargo, no consideró que sus mascotas no estarían dispuestas a colaborar con él, por lo que protagonizarían una peculiar escena.

Tal como se pudo registrar en es tecurioso video de TikTok, los animales decidieron hacer de las suyas y no prestaron atención a las indicaciones que le daba su dueño, logrando que todo salga de la peor forma posible. ¿Quieres saber cómo terminó esta singular escena grabada para dicha red social? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

El joven intentó grabarse junto con sus mascotas, en una competencia de comida para TikTok. Tal como se puede ver en este curioso clip, el muchacho preparó tres sánguches para él y sus dos perros (Munster y Moe the Newfie), pero no pensó que lo 'trolearían’ de forma inesperada.

Los traviesos canes no soportaron el hambre y decidieron empezar a comer antes de que su dueño pueda grabar su video para TikTok; sin embargo, eso no es todo, ya que uno de ellos se negaba a terminar toda la comida y se puso a jugar fuera de cámara. El desastroso resultado generó risas y se volvió tendencia, pero no de la forma en la que hubiera deseado este joven aspirante a influencer. ¿Quieres ver el video por tu cuenta? Revisa el clip que te dejamos en la parte central de esta publicación.

La fiebre de Tiktok

TikTok se ha vuelto una de las redes sociales juveniles más populares de los últimos años, esto en gran medida a la cantidad de hilarantes videos que actualmente se comparten en dicha plataforma social.

Si bien los primeros virales de TikTok resultaban ser bailes, coreografías y trucos de magia de algunos jóvenes influencers; lo cierto es que los perros y gatos se han apoderado de dicha red social y se han convertido en los protagonistas más carismáticos de los virales más populares.