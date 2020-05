Trabajadores de limpieza de México protagonizan video con canción de quinceañera [VIDEO]

En México, un video se hizo viral en Facebook, luego que varios trabajadores de limpieza hayan decidido liberar las tensiones que hay por la pandemia del coronavirus, al protagonizar la coreografía de un quinceañero.

En el material audiovisual publicado, una de las empleadas tiene puesto un vestido de novia, y con ‘Tiempo de Vals’ de Chayanne como fondo musical, empieza a ser cargada por las otras personas que se encontraban en plena calle.

Segundos después los trabajadores “la sacan a bailar”, mientras todos estaban con sus mascarillas. Esta acción fue ovacionada por los usuarios de Facebook, debido a que cumplieron con una de las medidas que recomendaron los profesionales de la salud.

Cabe señalar que el cantante de Puerto Rico, cuyo verdadero nombre es Elmer Figueroa Arce, indicó que escogió adoptar el alias de Chayanne, debido a que su mamá era fanática de una serie llamada ‘Cheyenne’.

Cuando solo tenía nueve años, su madre empezó a llamarlo de esa manera y él relató que su nombre artístico lo usa en homenaje a su madre, quien falleció por cáncer en el 2014.

