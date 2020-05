Joven capta a su perro mientras mueve la cabeza al ritmo de pegajosa melodía [VIDEO]

Un reciente video viral compartido en TikTok ha desatado miles de risas entre los usuarios de esta y otras redes sociales, pues una muchacha registró el momento en que su perro ‘bailaba’ al ritmo de una pegajosa canción de pop. El can mueve la cabeza, señalando —aparentemente— su gusto por la música. Este no tardó en hacerse tendencia en varias partes del mundo.

Es gracias a las redes sociales —TikTok entre ellas— que lo usuarios pueden acceder a los más hilarantes videos compartidos por usuarios de todas partes del mundo. La cómica escena de este cachorro junto a su dueña es el ejemplo de ello. El clip llegó a los ojos de miles de internautas gracias a lo divertido que se lo ve bailando.

Su dueña iba manejando el auto junto a su mascota, quien ocupaba el asiento de copiloto. De pronto, sonó en la radio, la canción “Can´t get you out of my head”, de la popular cantante Kylie Minogue. El can no fue ajeno a la pegajosa melodía de la canción y asombró a su dueña con un peculiar movimiento de cabeza al ritmo de la música, mientras hacía un curioso gesto con la boca.

La joven no dejó pasar la oportunidad del semáforo en rojo y grabó a su mascota para después compartir el video en su cuenta de TikTok. Solo unas horas después de haber publicado el clip, ya se había hecho viral y, actualmente, cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Además, los internautas lo compartieron en varias redes sociales.

Mira el video original de TikTok:

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios mostraron cuánto les había divertido la publicación. “Yo quiero bailar con él”, “me encanta cómo lleva el ritmo”, “ojalá yo tuviera esa coordinación”, fueron algunos de los ocurrentes mensajes que dejó el clip viral de TikTok.