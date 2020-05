Pequeño perro escucha que su dueño se irá de casa y tiene sorprendente reacción [VIDEO]

Se robó todas las miradas. Gracias a un video publicado en Facebook, un cachorro ha logrado cautivar a miles de usuarios en diferentes redes sociales, pues su dueño lo grabó mientras él hacía de todo para que este no se fuera de su hogar. El pequeño perro no quería que lo dejen solo en casa e hizo hasta lo imposible para retener al joven. El cómico momento no tardó en hacerse tendencia en diferentes redes sociales alrededor del mundo.

Los perros suelen demostrar un gran amor y lealtad por sus amos, y es por eso que muchas veces muestran tristeza al verse alejados de ellos. Este fue el caso de este tierno cachorro que no soportó escuchar a su dueño decir que saldría de casa. Mientras jugaba con un muñeco, salió corriendo a detener a su amo, tal como se muestra en el video viral de Facebook.

El joven le lanza un muñeco de juguete a su mascota para que vaya a recogerlo, pero mientras el can corre a buscarlo, el muchacho dice que se irá de casa. Sin pensarlo, el pequeño cachorro deja su juguete y corre en busca de su dueño.

Una vez que llega hasta donde él está, trata de morder sus zapatos con la finalidad de hacer que no salga de la casa y lo deje solo. El joven no dudó en grabar esta peculiar escena y compartirla a través de su cuenta de Facebook.

Mira la publicación original de Facebook:

Todos tenemos una Dicxi en la vida, y si no, tu eres la Dicxi de alguien más.🤣 #perritostiktokeros Posted by Perritos tiktokeros on Wednesday, April 22, 2020

Las reacciones y divertidos comentarios no se hicieron esperar en la publicación que ya es viral en Facebook. Los internautas no pudieron contener las risas al ver todo lo que hacía la mascota y compartieron las imágenes en sus redes sociales.

El clip ha logrado acumular, en tres días, más de 46.000 reproducciones y miles de compartidos. A través de diversas páginas, también difundieron el hilarante video.