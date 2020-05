Mujer con sobrepeso baja más de 40 kilos bailando en casa y su nuevo aspecto cautiva a miles [FOTOS]

En Facebook se volvieron virales unas fotos que sorprendieron a miles de usuarios, debido a que muestran el radical cambio de apariencia que tuvo una mujer con solo bailar en su casa. Las imágenes se volvieron tendencia en varias redes sociales alcanzando a usuarios de Estados Unidos, México y España.

Trinity Wills, una joven de 22 años, contó su historia al diario The Sun. Ella narró que en el 2016 pesaba más de 100 kilos y antes de su fiesta de graduación se tomó varias fotos que no le agradaron para nada.

“Lloré antes de llegar. Me sentí fuera de lugar. Quería tomarme fotos con mis amigos, pero odiaba cada una de las fotos. Ese día me hizo sentir tan triste conmigo misma. Me di cuenta de que no me quería sentir más así”, confesó la mujer británica.

Creyendo que la gente se reiría de su peso corporal, evitó ir a gimnasios y en lugar de eso adquirió un DVD con rutinas de baile de hip hop.

“Al principio, el baile fue duro y perdí el aliento rápidamente, pero intenté no rendirme. Después de hacerlo varias veces, me acostumbré", dijo la muchacha, quien ahora pesa 65 kilos.

Según indica, ella misma también empezó a crear sus propias rutinas de baile para ayudar a otras personas que estén viviendo su misma experiencia.

Los internautas en Facebook dejaron varios mensajes de apoyo y felicitación a la joven, quien no se rindió para alcanzar su objetivo y verse mejor.

