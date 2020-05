Captan a mono intentando secuestrar a una bebé mientras se maneja una motocicleta [VIDEO]

“Como sacado de una película de terror”. Esta fue la expresión que usaron varios usuarios de Facebook, Twitter y otras redes sociales para describir un video que ha sorprendido a miles de internautas durante las últimas horas. Este clip mostró el aterrador momento que protagonizó un mono en una localidad de Filipinas, al intentar secuestrar a una bebé.

El insólito episodio quedó registrado en una grabación por parte de un residente de la zona donde ocurrió el suceso, quien se percató de la inusual escena mientras grababa desde la ventana y no dudó en compartirla en redes sociales.

En el video, que ya tiene más de ocho millones de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa el momento exacto en que el mono llega al condominio a toda velocidad en una pequeña motocicleta y se detiene junto a un grupo de niños que jugaban en una banca, se lanza rápidamente del vehículo y jala a una de las menores, tumbándola al suelo y arrastrándola violentamente con sus patas para intentar llevársela.

Como se ve en el clip viral de Facebook, los testigos del hecho se quedan atónitos ante la intempestiva llegada del mono y acuden a ayudar a la menor cuando ven que el primate está a punto de raptarla tras jalarla agresivamente.

Mira el video viral:

“Yo al entrar en esta red social ya me espero cualquier cosa, pero sinceramente ver a un mono en una moto intentando llevarse a una niña era algo para lo que no estaba preparado”, se lee en la descripción del video que compartió uno de los usuarios de Twitter, y que no ha tardado en hacerse viral en Facebook, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.

Mono es grabado volando una cometa en el techo de un edificio [VIDEO]

La medida de confinamiento que han adoptado varios lugares del mundo debido a la propagación del coronavirus ha dejado épicas escenas de algunos animales que han recuperado su hábitat o han ocupado algunos espacios públicos ante la ausencia de personas. Eso ocurrió hace unos días en una localidad de la India, donde un grupo de guardabosques logró captar a un mono volando una cometa. El suceso se ha hecho viral en Facebook, Twitter y otras redes.

El singular episodio ocurrió en el estado indio de Odisha y fue grabado por algunos miembros del Servicio de Guardabosques de esta localidad, quienes se percataron de la curiosa escena y no dudaron en grabarla para compartirla en redes sociales.