No soportó ser ignorado. Un travieso gato se ha convertido en el protagonista de un video viral que fue compartido en YouTube. El felino estaba acostado en la cama de su dueña y quería jugar con ella, pero la joven prefirió prender la computadora para ver su serie. El felino no dudó en mostrar su molestia y la divertida escena no tardó en despertar más de una carcajada entre los usuarios de diversas redes sociales.

Tal como señaló el portal ViralHog a través de su canal de YouTube, la joven, oriunda de Rusia, decidió aprovechar los días de cuarentena para una maratón de su seria favorita: La casa de papel. Sin embargo, la molestia de su gato al sentirse desplazado, no le permitió verla.

A un lado de su cama, estaba su pequeño gato, que solo quería jugar. Ella estaba tan concentrada en la computadora que lo ignoró por completo. Esto no fue tolerado por su mascota y decidió dejar clara su molestia cerrándole la computadora sin importar que estaba concentrada viendo la popular serie.

La inesperada reacción del felino no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se hizo tendencia en cuestión de horas. “Nuestro gatito no nos deja ver la serie”, dijo la dueña del gato a través de YouTube y despertó cientos de hilarantes comentarios entre los internautas.

Mira el video viral de YouTube:

“Oye, préstame atención o apago todo”, “si yo digo que no ves TV, pues no la ves”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios, tratando de descifrar lo que quiso decir este travieso felino al apagar repentinamente la laptop de su dueña.