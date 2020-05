Gato tiene un moderno plato de comida que impide al perro acercarse a él [VIDEO]

No podrás creerlo. La eterna rivalidad entre perro y gato parece no tener límites, pues esta vez, un video viral subido a YouTube muestra la mayor tecnología usada en un plato de comida para gatos, que impide a un perro acercarse a él. En las imágenes, un confundido perro no entiende cómo no puede comer las galletas del plato. El clip, grabado en Estados Unidos, no tardó en ser tendencia en varias partes del mundo.

Tal como muestra el video subido a YouTube, por el portal ViralHog, un hombre compró un nuevo plato para el gato, ya que el perro solía dejarlo sin comida. Decidió estrenarlo y grabar el momento, pero no imaginó que el can quedaría tan confundido.

Desde el principio del clip subido a YouTube se puede ver cómo el perro espera pacientemente hasta que su compañero acabe de comer para entrar él. Sin embargo, estuvo aguardando su turno en vano, pues el moderno sistema de este recipiente, hace que la comida quede tapada y solo se abre cuando es el gato quien se acerca.

El perro había quedado completamente sorprendido y no podía comprender cómo la comida había quedado ‘encapsulada’. Tras intentar abrir el recipiente sin éxito, no le quedó más opción que retirarse del lugar, dejando, por primera vez, la comida del gato libre de sus huellas.

Mira el video viral de YouTube:

“Mi perro estaba esperando a que el gato termine de comer, pero no pudo coger su comida debido a la última tecnología de alimentación”, señaló el dueño de las mascotas, quien capturó todo el momento y ahora es viral en YouTube y otras redes sociales.

El clip fue divulgado por el portal antes mencionado y ya ha conseguido más de 9.000 reproducciones y miles de compasivos comentarios para el can, que no pudo ‘robar’ la comida del gato. Además, fue compartido en diferentes redes sociales.