El aislamiento social que se vive en España debido a la crisis sanitaria del coronavirus ha generado que las personas busquen nuevas maneras de distraerse. Es así como un ciudadano del país europeo decidió imitar a Freddie Mercury y salir a su balcón para cantar una popular canción del grupo Queen.

Los hechos sucedieron cuando el español, aún no identificado, se asomó a su balcón para interpretar la canción I want to break free del legendario grupo inglés, caracterizado por completo del reconocido vocalista Freddie Mercury.

Los vecinos al escuchar el sonido no dudaron en salir a sus balcones y mirar por su ventanas lo que estaba sucediendo, contemplando y animando al joven que interpretaba dicha canción en pleno estado de alarma.

Imitador de Freddie Mercury se volvió viral

Cuando el show terminó, los espectadores aplaudieron al imitador de Freddie Mercury por su actuación y le agradecieron por el gesto de querer animar a los demás en esta difícil situación de encierro obligatorio que se vive en España a causa del coronavirus.

Varios de los participantes desde sus casas, aprovecharon para filmar la actuación del imitador de Freddie Mercury, video que han subido a redes sociales, convirtiéndose inmediatamente en viral por el gesto que tuvo el español de brindar un momento de diversión en medio de la crisis.