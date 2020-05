Pasar tiempo en casa con la familia ha despertado la imaginación y creatividad de muchas personas, sobre todo en los jóvenes. Tal es el caso del joven protagonista de un divertido video viral en YouTube, quien quiso jugar ‘sucio’ con su mamá para quedar como el ganador, pero nada salió como él esperaba y terminó protagonizando una bochornosa derrota. El clip se hizo tendencia en varias redes sociales de México, España y Estados Unidos.

Tal como se aprecia en los primeros instantes del video que ya es viral en YouTube, el muchacho relata frente a la cámara que timará a su madre. Tenía tres tazas boca abajo. Una de ellas tenía escondido un billete de 100 pesos, mientras que en otra había colocado todos sus ahorros. Él aseguraba que siempre ganaba, por lo que estaba seguro de colocarlo todo.

Cuando ya tenía todo listo, el protagonista del viral de YouTube llama a su madre y le propone ganarse el billete si logra encontrarlo. Su hermano grababa toda la escena y se encargaba de persuadir a la mamá sobre su elección.

Muy segura, la mujer elige una de las tazas y la agita para asegurarse que había algo en el interior. Los nervios en el rostro de su hijo eran notorios y, pese a que ambos le decían que cambie de opinión, ella siguió firme con su elección.

Al voltear el envase, se da con la sorpresa que había ganado todos los ahorros de su hijo. Inmediatamente el muchacho le reclama que ese dinero era suyo, pero ya era tarde. Según se observa en el video viral de YouTube, el joven quedó sin palabras al haber caído en su propia trampa.

Mira el video viral de YouTube:

Su hermano continúa grabando el momento, mientras él no puede cambiar de expresión y persigue a su mamá para que le devuelva su dinero. Miles de internautas no pudieron contener las risas y no tardaron en compartir el video en varias redes sociales, hasta que se hizo tendencia con la graciosa derrota del tramposo muchacho.