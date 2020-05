Travieso perro no hace caso a su dueña y se sube al sofá con las patas sucias [VIDEO]

No podrás parar de reír. A través de un video viral subido a Facebook, miles de usuarios estallaron en carcajadas, pues muestra la travesura que hizo un perro delante de su dueña. Ella le pedía que no se suba al sofá, pues traía las patas con barro, pero el can no hizo caso y ensució toda la sala. Las imágenes se hicieron tendencia y el clip fue reproducido y compartido en redes sociales por usuarios de México, España y Estados Unidos.

No cabe duda que, al estar más tiempo en casa, las mascotas también aprovechan para hacer de las suyas. Al ya no tener la libertad de poder salir a jugar a la calle, utilizan los espacios de la casa para correr y hacer de las suyas. Ese fue el caso de este perito, que ya es viral en Facebook.

Su dueña salió de su cuarto y cuando estaba por llegar a la sala, encontró decenas de huellas en el piso limpio. Siguió las marcas y encontró a su mascota a punto de subirse a uno de los sillones.

Tal como se ve en el video de Facebook, la mujer intenta detenerlo antes de subir, pero antes que termine la frase, su mascota ya estaba encima del blanco sofá. Como si fuera poco, el travieso can comienza a dar vueltas por los demás sillones, dejando todo hecho un desastre.

Mira el video viral de Facebook:

Miles no pudieron aguantar las risas con el clip de Facebook que ya cuenta con más de 17.000 reproducciones y dejaron divertidos comentarios en la publicación. “Lo que le espera por travieso”. “Justo en los sillones nuevos, qué divertido”. “Es exactamente lo mismo que hace mi perro cuando le digo que no suba”, fueron algunas dedicatorias que dejaron los internautas en el clip viral.