Perro pone ‘cara triste’ para obtener el perdón de su dueño por cometer travesuras [VIDEO]

Una tierna actuación. En Facebook se compartió un video viral que conmovió los corazones de los usuarios, debido a que un perro cometió una travesura y recibió la llamada de atención de su dueño. El pequeño animal quiso obtener el perdón del joven con unas ‘miradas tristes’ y logró su objetivo.

No es la primera vez que los animales aprovechan la distracción de sus seres queridos para comportarse de mala manera en sus casas. Por ello, varias personas enseñan buenos modales a sus ‘engreídos’ para que aprendan la lección, las cuales causan gran impresión en Facebook.

Como ocurrió con un tierno can que notó la ausencia de su cuidador y no tuvo mejor idea que romper algunos objetos, ensució diferentes espacios e hizo fuertes ruidos. Sin embargo, este no imaginó ser descubierto en el preciso momento de su diablura.

Por esta razón, el muchacho colocó a su ‘consentido’ encima de la mesa para reprenderlo por su actitud. De pronto, el protagonista de Facebook agachó la cabeza para escuchar atento las drásticas indicaciones de su amo.

“No me haga esa cara porque me puede terminar convenciendo”, expresó el chico tras percatarse que el can quería conseguir sus disculpas al estar arrepentido. Otro integrante de la familia se encargó de grabar el sentimental momento para subirlo a Facebook.

Entretanto, los usuarios se sintieron identificados con la cautivadora escena y mencionaron sus historias junto a sus mascotas en los comentarios de Facebook. Las imágenes lograron más de 5.000 reproducciones, volviéndose tendencia en cuestión de horas.