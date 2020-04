El 1 de mayo se celebra en España y en la mayoría de países el Día del Trabajo o Día del Trabajador, por lo que en las redes sociales se pueden observar varios mensajes alusivos a esta fecha.

La celebración se da en honor a los Mártires de Chicago, quienes participaron en una manifestación el 4 de mayo de 1886, a fin de reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Esta huelga llevaba realizándose desde el 1 de mayo.

Ante la presión de las huelgas durante todo el 1886, una organización de trabajadores denominada Noble Order of the Knights of Labor consiguió que el sector empresarial flexibilice sus exigencias con la clase obrera.

Frases célebres por el Día del Trabajo

Hay muchas frases célebres que recuerdan el Día de Trabajo y señalan esta actividad como una más para complementar la vida del ser humano, por eso aquí te presentamos algunas que podrás compartir en redes sociales.

Una de las frases más populares es “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”, creada por Confucio.

La Madre Teresa de Calcuta siempre con su sabiduría ha sabido dar lecciones en varios aspectos de la vida, uno de ellos también fue el trabajo. Así, ella dijo: “No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar”.

Una frase que demuestra perseverancia y voluntad para hacer las cosas es la de Franklin D. Roosevelt, que indica: “Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace”.

Aristóteles enseñó a valorar las cosas que se obtienen con esfuerzo. “Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”, decía.

“El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer”, reflexionaba en su tiempo Oscar Wilde sobre esta actividad.

San Jerónimo, sabía la importancia en la salud espiritual del trabajo, por eso que siempre decía: “Trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado”.

Una paradójica frase señalaba la situación del trabajo bajo la perspectiva de Facundo Cabral: “Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas”.

San Agustín, muy creyente de Dios, decía una frase que hablaba de esforzarse por conseguir lo que queremos, con ayuda de Dios: “Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti”.

Ya que el talento para realizar una actividad no lo es todo, también se requiere esfuerzo, Anna Pavlova lo sabía bien, por eso afirmaba: “Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento; el trabajo transforma el talento en genio”.

Benjamin Franklin decía que uno se debe mantener siempre activo: "La oxidación por falta de uso gasta mucho más las herramientas que el propio trabajo”.

Frases de grandes pensadores por el Día del Trabajo

Pensadores y personajes célebres como Truman Capote, Stephen Leacock, Benito Pérez Galdós, Victor Pauchet, Bertrand Russell, Cesare Cantù, entre otros, también han resaltado el trabajo en la vida del ser humano. A continuación, una lista de las mejores frases sobre el Día del Trabajo:

El pan más sabroso y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor, de Cesare Cantù.

Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota, de Truman Capote.

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario, de Elbert Hubbard.

Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante, de Bertrand Russell.

Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo, de Benito Pérez Galdós.

Soy gran creyente en la suerte, y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo, de Stephen Leacock.

El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento, de Victor Pauchet.

Cómo se instauró el Día del Trabajo

El presidente de los Estados Unidos de entonces, Andrew Johnson, estableció en la Ingersoll las 8 horas de trabajo diario, en donde se reivindica lo exigido por los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarcocomunistas condenados a muerte por su participación en la masacre de Haymarket, en Chicago, Estados Unidos.

Por este motivo, la celebración del Día del Trabajo fue considerada el 1 de mayo, en honor a los líderes que iniciaron la revolución para conseguir justicia en los derechos laborales.