Descubre las mejores imágenes con frases para compartir por el Día Internacional de la Danza [FOTOS]

View this post on Instagram

Com porteu el confinament? La cultura i les arts escèniques ens permeten expressar-nos i ens ajuden a passar les hores a casa. La creativitat es multiplica quan s'ajunten sinèrgies i disciplines. Avui volem compartir amb vosaltres aquest vídeo de la família Carmona, vinculada a l'Institut del Teatre, "A song for you" Arranjaments: Luis Carmona pianista de l'IT Veu: Atila Carmona alumne de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) Balla: Indar Carmona alumne del Conservatori Professional de Dansa (CPD) Gràcies família! #institutdelteatre #teatre #dansa #música #artsescèniques #covid19 #joemquedoacasaIT #joemquedoacasa #ballemacasaDID20 #ESAD #CPD