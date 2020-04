Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha impactado a miles de usuarios, pues revela el momento en que un par de cóndores se posa en un balcón con el propósito de intentar atrapar a un pequeño perro, el cual se encontraba al otro lado de la ventana. La insólita grabación se hizo tendencia rápidamente en distintas redes sociales.

Diariamente se pueden ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de situaciones, Algunos de estos momentos se caracterizan por ser divertidos, conmovedores y otros completamente impactantes, tal y como en este caso.

Una mujer de Santiago de Chile se percató que dos gigantescos cóndores habían aparecido afuera de su casa y estaban posado en la baranda de su balcón viendo fijamente a su mascota, un pequeño can. Instantáneamente decidió grabar a estos animales para posteriormente compartir el clip en las redes.

En el video que se hizo viral en Facebook se puede ver cómo una de las aves estira ambas alas viendo al pequeño perro, mientras este, protegido por la ventana que se encuentra entre ambos, le ladra para ahuyentarlo. En ese instante su dueña se dirige a la mascota y le dice “Alma, te quiere comer, bájate”.

Mira el video viral de Facebook

Pese a esto, el can le sigue ladrando fuertemente. No obstante, el cóndor no se inmuta y solo se mueve unos metros por la baranda, pero no es el único, pues al otro extremo del balcón otra gigantesca ave está parada viendo el interior de la vivienda.

Este sorprendente clip viral de Facebook obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría de internautas quedaron completamente sorprendidos, pues jamás imaginaron que los cóndores se posaran en los edificios.