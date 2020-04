No podrás dejar de verlo. Gracias a un video viral subido a Facebook, miles de usuarios no han podido contener las risas. Se trata de la broma que una joven le hizo a su mascota. Ella grababa la expresión de su perro, mientras le ‘confesaba’ que era adoptado. La hilarante reacción del can no pasó desapercibida en redes sociales, donde se hizo tendencia en pocas horas.

Los animales, sobre todo los perros, pueden llegar a tener una gran conexión con sus dueños, si se les da el cariño y cuidado adecuado. Y como muchas personas suelen llamarlos “sus hijos”, estos llegan a sentir que lo son.

Es así que este tierno perro tuvo una reacción de verdadera sorpresa al enterarse, por su propia dueña, que era adoptado. La cara de asombro que pone el can, tal como se muestra en el video de Facebook, ha despertado la risa entre los miles de internautas que reaccionaron al hilarante clip.

Los videos de animales son algunos de los más reproducidos en diferentes redes sociales. Esta vez, el viral publicado en Facebook con el ‘perro adoptado’ de protagonista sacó miles de carcajadas entre los usuarios que se sintieron identificados, pues todos hacen lo propio con sus mascotas. Pero el vínculo resulta tan grande que, literalmente, sienten que son como suyos.

Con solo 18 horas de haber sido compartido en Facebook, el video ya ha acumulado más de 27.000 reproducciones. Incluso, los curiosos usuarios se animaron a bromear sobre la cautivadora sorpresa del perro.

“Seguro ya encontró sus papeles”. “No sé cómo explicarles lo mismo a mis perros”. “Es mejor ser adoptado que comprado. Qué tierno”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación de Facebook que se volvió tendencia y llegó a varias partes del mundo con la ocurrente reacción de esta mascota.