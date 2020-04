Crea divertido juego para mostrar la destreza de sus perros, pero todo termina en desastre [VIDEO]

No salió como lo planeado. Por medio de Facebook se compartió un video viral que sorprendió a más de un usuario, luego que un joven preparó un juego utilizando galletas para enfrentar a sus mascotas en un espacio de su casa. Él no imaginó que sus perros no entenderían sus indicaciones y terminarían arruinando todo.

Los integrantes de las familias en el mundo han tenido creativas ideas para pasar entretenidos momentos junto a sus ‘consentidos’ durante la cuarentena, las cuales son colocadas en Facebook y otras redes sociales.

Un muchacho imitó un popular juego de Facebook, para divertirse con sus tres canes de raza golden retriever. Este hecho consiste en poner pedazos de galletas en filas rectas en el suelo para que puedan devorarlo en el menor tiempo posible.

Por ello, el amo de animales los acomodó a cada uno para que estuvieran separados y empezar con la partida, con el objetivo de resaltar sus habilidades. Tal como se observa en Facebook, estos permanecieron sentados hasta que escucharon la cuenta.

PUEDES VER Mujer intenta bañar a su gato por primera vez y este tiene una sorprendente reacción [VIDEO]

De pronto, los protagonistas de Facebook iniciaron con la competencia; sin embargo, se distrajeron y no acataron las reglas. Los tres perros parecían hambrientos que se preocuparon por la comida, mientras su cuidador grabó con su celular la inesperada situación.

Las imágenes se divulgaron en una página de animales en Facebook, donde obtuvieron más de 10.000 reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Por otro lado, los usuarios mostraron sus ánimos por querer copiar el duelo con sus adoradas mascotas.