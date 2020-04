Una reciente publicación de Youtube ha conmovido a miles de usuarios, pues muestra el preciso instante en que un perro tiene un adorable gesto con su dueña tras verla ‘llorar’. La joven fingió un momento de pena para observar la reacción de su mascota, pero no imaginó que el can iba a darle una cautivadora respuesta. La escena no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales alrededor del mundo.

Te robará el corazón. No hay duda que los perros son la mejor compañía para los seres humanos. Ellos son capaces de demostrar amor infinito hacia sus amos y su lealtad siempre estará por encima de todo. Esto fue lo que sucedió con la autora del video que ya es viral en YouTube, cuando mostró cómo su golden retriever la consuela apenas la ve triste.

La mujer identificada como Doris, oriunda de Canadá, estaba ‘actuando’ para ver qué acción tomaría Sterling, su mascota, tras verla ‘desconsolada’. El animal no dudó en correr a su lado, ‘abrazarla’ y tratar de jugar a su alrededor para hacer que olvide su supuesta tristeza.

El video, que fue subido a la cuenta creada exclusivamente para la mascota, ya cuenta con más de 600.000 reproducciones y otros miles de likes. El can tiene en sus redes sociales, más de 100.000 seguidores, quienes siempre tienen cariñosos comentarios ante sus ocurrencias, travesuras; así como para sus sinceras muestras de cariño, como la que protagonizó esta vez junto a su dueña.

Mira aquí el video viral de YouTube:

Según la descripción de la publicación en YouTube, su dueña habría estado un tanto frustrada porque pasó varios días en pijama por la cuarentena, y cuando quiso probarse su ropa, esta no le quedaba igual. Esto la dejó un tanto triste y simuló estar llorando.

Los comentarios para Sterling no se hicieron esperar y miles le dedicaron tiernos mensajes. “No nos merecemos a estos animales, qué tierna escena”, “Doris, no estés triste, tal vez tus pantalones no te queden, pero tienes a Sterling, que vale oro”, fueron solo algunas de las dedicatorias para el amoroso perro.