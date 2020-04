Nuevamente en TikTok, un video donde aparece una espeluznante sombra detrás de una joven que intentaba hacer una conocida coreografía se ha vuelto viral. Miles han quedado asustados, pues al ver el clip en cámara lenta, se logra ver el rostro de una supuesta mujer. La ‘aparición’ se hizo tendencia en varias redes sociales.

TikTok se ha vuelto una de las aplicaciones más descargadas durante la cuarentena. Allí, miles de jóvenes realizan bailes, ‘lip sync’ y otros challenges. Pero, lo que viene causando asombro es que han sido varios los usuarios que, sin darse cuenta, han registrado extrañas sombras detrás de ellos.

Esta vez, una joven se animó a grabar el extracto de la coreografía de una conocida canción. La muchacha estaba bailando Favorito del cantante Camilo. Su amiga sostenía el celular mientras ella mostraba sus dotes para la danza. Sin embargo, una extraña ‘mujer’ apareció detrás del cabello de la joven sin que ninguna se percate.

Ella subió el video a su cuenta de TikTok y fueron los seguidores quienes se dieron cuenta de la aterradora sombra y no dudaron en avisarle a través de los comentarios. Inmediatamente, el material fue divulgado en diversas redes sociales y se hizo tendencia en pocas horas.

Mira el video viral de TikTok:

Las muchachas no supieron explicar cómo no se habían dado cuenta y aseguraron que estaban completamente solas cuando realizaron el video. Sin duda, esta no es la primera vez que alguna presencia se aparece en los videos de los usuarios, generando especulaciones entre los internautas.

Tras las dudas, Naomi Valdiviezo, la joven que realiza la coreografía, se animó a grabar un nuevo video junto a su amiga, en el que ambas explicaron que no sabían cómo pudo aparecer dicha sombra. Entre los comentarios, algunos colgaron la grabación con una reducción de velocidad para que se puedan apreciar esos segundos en los que ocurre la extraña aparición.

La joven aseguró que su video de TikTok no fue retocado, por lo que miles de internautas han quedado asustados, pues creen que podría tratarse de algún “fantasma”.