Una astuta perrita ha causado sensación en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video del gracioso comportamiento que tuvo cuando vio que su dueña le estaba preparando un baño.

El hilarante episodio quedó registrado en una grabación por parte de la dueña del can, quien se percató de la graciosa conducta de su mascota y no dudó en registrarla para compartirla en redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa la gran sorpresa que se lleva la mujer al encontrar a la cachorra en el lugar menos pensado, tras buscarla y llamarla por varios minutos para llevarla al baño.

Como se lee en la descripción del clip viral de Facebook, la perra había notado que su dueña ya tenía su baño listo y corrió a esconderse en un estante de madera para evitar que la mujer la vea y la lleve al agua.

“Ella es muy astuta, ha visto que estoy preparando su baño y ha corrido rápidamente a esconderse en ese lugar para que yo no la vea. Definitivamente, lo ha logrado, porque he tenido que buscarla para, finalmente, llevarla a bañar”, comenta la mujer en el video viral de Facebook, que no tardó en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.

Mira el video viral:

Algunos compartieron anécdotas similares que pasan a diario con sus mascotas durante la cuarentena, señalando que adoptan este tipo de comportamiento “engreído” cuando los dueños le prestan demasiada atención.