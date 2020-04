Perro ‘músico’ causa furor en redes al interpretar Stand by me junto a su dueña [VIDEO]

La cuarentena despierta más ideas de pasatiempos entre las personas y sus mascotas. Así lo demuestra un reciente video viral subido a YouTube que ha dejado a miles de usuarios sorprendidos y cautivados con su protagonista: un golden retriever. El can junto a su dueña interpretan una parte de Stand by me utilizando cubiertos y otros utensilios de cocina. El clip no tardó en hacerse tendencia en Estados Unidos, México y España.

No cabe duda que los días de aislamiento por el coronavirus han despertado la creatividad de muchas personas. Las que tienen mascotas han aprovechado esto para realizar curiosas actividades, grabarlas y subirlas a sus redes sociales.

Este fue el caso de una joven que, al lado de su golden retriever, se animó a interpretar un extracto de la mítica canción Stand by me. Con unos cuantos utensilios de cocina, y con una cómica caracterización, iniciaron con la música.

El perro, que lleva puestos unos lentes oscuros como parte de su ‘look’, al igual que su dueña, utiliza un tenedor y un rallador para emitir los sonidos. La mujer, por su parte, lleva una cuchara y una copa de vino y juntos han logrado causar sensación en YouTube y otras redes sociales.

Mira aquí el video viral:

El clip de YouTube, con solo unas cuantas horas de haber sido publicado, ya ha conseguido más de 200.000 reproducciones, así como ser compartido en otras redes sociales, donde miles de usuarios quedaron maravillados con la interpretación de la mascota junto a su dueña.

Sin duda, los comentarios no tardaron en aparecer. “Adorable, los golden son la compañía perfecta”. “Son muy bellos, buenísimo el video”. “Maravillosa sincronía, me encantó”, fueron algunas de las dedicatorias que dejaron los internautas en el video de YouTube.