¿Viste el video de la palta emocionada? Habla la joven detrás del traje [VIDEO]

Una mujer peruana se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales tras aparecer vestida de palta, ofreciendo sus productos en un reportaje. Ante la gran popularidad del personaje, la joven del disfraz reveló algunos detalles sobre su trabajo durante la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. ¿Qué fue lo que dijo? En esta nota conoce todos los detalles.

Según la famosa publicación de Facebook, se trata del usuario Rubí Guerrera Huisa, más conocida en las redes sociales como la “palta emocionada”. Ella apareció en el reportaje de Canal N mencionando: “Llévame a su casa, hágame ensalada”, frase que se popularizó en segundos.

“Para todos los que me están querido contratar, el traje no es mío. Yo trabajo para mi hermana, ella me paga por llamar gente”, se lee la publicación que Guerrera hizo en Facebook.

La joven también comentó que el dinero que gana trabajando con su hermana es para cubrir con la enfermedad de su mascota. “Agradezco que vengan con trabajo. En serio, necesito el dinero. Es para mi gato que anda con su pata. Ahora, no sé si es inflamación o fractura”, sostuvo la intérprete de la “palta emocionada”.

La publicación de Facebook también se ha vuelto viral en Twitter, debido al aporte que hizo otro usuario tras leer las declaraciones que hizo la muchacha, quien apareció vestida de palta durante el reportaje en el mercado del Parque Zonal Cahuide.

Si queremos ayudar a la famosa “palta emocionada” ella en su FB nos cuenta cómo!!! Además trabaja para cuidar y curar a su gato enfermo 👇 pic.twitter.com/UBIgxeCMB1 — Cristina Andrade (@crisanris) April 25, 2020

Algunos cibernautas en las redes sociales han usado el video de la entrevista que tuvo la joven vestida de una palta para realizar un divertido remix. Aquí te compartimos el clip que se ha vuelto tendencia en Facebook, YouTube y Twitter.