Un curioso video compartido en Facebook se ha vuelto viral en poco tiempo, puesto que en dichas imágenes se reveló el preciso instante en que una madre ve a su bebé y a su perro en medio de una tierna escena. La mujer dejó a su pequeña jugando en la piscina por unos minutos, sin imaginar que al volver encontraría ese increíble momento.

La joven madre afirmó en Facebook que debía salir por unos instantes a comprar al supermercado y le ‘pidió’ a su bebé que ‘cuide’ del pequeño cachorro que llegó a casa. Al volver a su hogar quedó cautivada al ver lo que hizo su hija para cuidar del pequeño animal. El video, con esta insólita escena, fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Miles de usuarios de Facebook no pudieron evitar conmoverse, puesto que fueron testigos del gesto de amor que tuvo una bebé para el pequeño cachorro golden retriever que llegó a casa. La pequeña no dudó en cuidar del perro que vivía junto a ella y además se animó a jugar con él para que no pasara un mal rato en ausencia de su mamá.

Como podrás notar en el video viral de Facebook, la mujer vio cómo el perro y su bebé se quedaron juntos en la piscina que había en el patio de su casa, e incluso se percató que su hija intentó jugar con el cachorro. La increíble escena resultó muy emotiva para miles de usuarios, quienes felicitaron a la joven madre por la amorosa y divertida hija que tiene, la cual ama incondicionalmente a su perro.

En la parte superior te dejamos algunas de las imágenes más increíbles que esta mujer pudo registrar entre su mascota y su pequeño bebé de algunos meses de edad. Como podrás ver en las imágenes, esta divertida escena ocurrió en el patio de la casa de la joven madre, lugar que se ha convertido en la sala de juegos favorita de la menor, ya que por ahora no podrá salir a la calle debido a la cuarentena para frenar el avance de la COVID-19.

El video compartido en Facebook hace solo algunas horas, logró registrar más de 85.000 reproducciones y cientos de comentarios por el notable gesto que tuvo la menor con su mascota.