Un distraído hombre protagonizó una hilarante escena que ha hecho reír a miles de usuarios en Facebook, Twitter y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de la misma, en la que se ve la bochornosa situación que pasó tras lograr estacionar su carro en el único espacio libre que quedaba.

El divertido episodio quedó registrado en una grabación por parte de una vecina del hombre protagonista del clip, quien se percató de la graciosa situación mientras observaba la calle desde el balcón de su casa, y no dudó en grabarla para compartirla en redes.

En las imágenes que logró capturar la mujer, y que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa la bochornosa salida que tuvo que hacer el hombre por la maletera de su propio vehículo, al no tener espacio para poder hacerlo por las puertas del mismo.

Como se ve en el clip viral de Facebook, el distraído sujeto, al parecer, no imaginó el problema que tendría a la hora de salir del carro una vez estacionado y se metió en el reducido espacio que tenía a como dé lugar.

Mira el video viral:

“Para chulo él. Agur, hijo, agur. Que sí, que lo has aparcado bien. Es que no me lo puedo creer, de verdad”, se le escucha decir entre carcajadas a la autora del video viral de Facebook, mientras filma al hombre y adivina la graciosa salida que tendría este al estacionar su auto entre dos carros bastante juntos.