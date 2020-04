Un especialista de salud ha causado sensación en Facebook y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video en el que se le ve mostrando una insólita táctica para evitar que los lentes se empañen con la respiración o al hablar cuando lleves puesta una mascarilla.

El protagonista de este clip viral de Facebook es el traumatólogo Alejandro León, quien decidió compartir el sencillo y práctico truco que usa para evitar las molestias que causa llevar lentes y mascarilla puestos al mismo tiempo.

Ante la diversidad de consejos que se han difundido en las redes, durante las últimas semanas, sobre el uso adecuado de la mascarilla para los que utilizan lentes, el especialista se animó a grabar su curiosa formula, que consiste en colocar un poco de jabón seco en las lunas de los lentes para luego limpiarlas.

Como se ve en la grabación viral de Facebook, tras pasarle un poco de jabón a una de las lunas de sus lentes, el trabajador de salud limpió la misma cuidadosamente y se colocó la mascarilla para demostrar que el truco funciona correctamente.

Mira el video viral de Facebook:

La grabación del especialista no tardó en hacerse viral en Facebook y otras redes, donde los usuarios no dudaron en compartir las imágenes. No obstante, muchos indicaron que esta peculiar técnica debería utilizarse en lentes minerales, cuya composición sea mayoritariamente de vidrio y plomadas, de lo contrario, el jabón podría dañar un lente de composición orgánica, que es el más usado.