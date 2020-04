Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de cibernautas, debido a que muestra el momento exacto en que un hombre intenta despertar a su perro muy temprano por la mañana, sin imaginar que el can tendría una inesperada reacción para no ser molestado. La curiosa escena se hizo tendencia en redes sociales.

Todos los días se puede ver en YouTube, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos se caracterizan por ser insólitos, tiernos y otros sumamente tristes, tal y como en este caso. Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Un hombre, quien tenía conocimiento de que a su perro no le gusta que lo despierten por las mañanas, decidió tomar su celular y grabar al can para que todo el mundo pueda ver esta inesperada reacción.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en YouTube se puede apreciar cómo el hombre comienza a hablarle a su mascota para que se despierte. Al notar que no hacía caso decidió acariciarle suavemente el lomo. El perro, completamente furioso, porque le están interrumpiendo la siesta lanza un leve gruñido.

Mira el video viral de YouTube

Pese a esto, el joven insiste en levantarlo, pero no logra tener éxito alguno, pues además de seguir recibiendo gruñidos, el can no abre los ojos para nada.

Este divertido clip de YouTube obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría indicó lo divertido que les pareció la escena, mientras otros contaron experiencia similares con sus mascotas.