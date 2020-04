Perro ve llorar al bebé de su dueña y tiene peculiar reacción para intentar calmarlo [VIDEO]

Un curioso video de Facebook se ha vuelto viral en pocos minutos, puesto que en dichas imágenes se reveló cuál fue la peculiar e inesperada reacción que tuvo un perro de raza husky siberiano al ver que el bebé recién nacido de su dueña no paraba de llorar.

El travieso animal no soportó que el hijo de su dueña llore de esa forma tan desconsolada y adoptó una peculiar reacción que se robó el corazón de miles de usuarios. La peculiar escena generó risas y se volvió tendencia en países como México, España y Estados Unidos. ¿Qué pasó realmente? Sigue leyendo para conocer este nuevo viral de Facebook.

Tal como lo revelaron las imágenes compartidas en el portal de Facebook ViralHog, el enorme can estaba muy atento al pequeño bebé, que había sido llevado a casa hace solo unas semanas. Sin embargo, durante este tiempo el can se había vuelto su compañero inseparable.

La madre del bebé compartió en Facebook este viral, en el que registró el momento exacto en que el enorme perro empieza a aullar, como si estuviera imitando el llanto del recién nacido. Sin embargo, la joven mujer precisó que el can tiene este extraño comportamiento para calmar el llanto de su hijo, ya que al escucharlo el bebé se empieza a reír.

La curiosa reacción del can no pasó desapercibida en Facebook, red social en la que miles de usuarios afirmaron que el perro no desea que el bebé llore.

Como podrás ver en el video viral de Facebook, el perro primero intenta calmar al pequeño lamiéndole el brazo. Sin embargo, al no conseguirlo decide hacer estos sonidos, los cuales calman el llanto del bebé en cuestión de segundos. ¿No lo crees? Revisa el clip que te dejamos en la parte central de esta publicación.