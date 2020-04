Perro se frustra por no saber cómo tomar agua en el nuevo tazón que le compraron sus dueños [VIDEO]

No podrás parar de reír. Gracias a un nuevo video viral compartido en YouTube, miles de usuarios han estallado en risas. Se trata de la singular actitud de un perro cuando quería tomar agua en un nuevo recipiente que sus dueños le habían comprado. La divertida escena rápidamente se hizo tendencia en diversas redes sociales, sobre todo en países como México, España y Estados Unidos.

En las redes sociales, sobre todo en YouTube, se pueden acceder a los más divertidos videos y sucesos que ocurren alrededor del mundo. Y sin duda, los que más llaman la atención de los usuarios son los que contengan alguna ocurrencia o travesura de las mascotas.

En las últimas horas se dio a conocer en la plataforma el video que los dueños del perro decidieron subir y divertir a los usuarios. Ellos habían comprado un nuevo recipiente para su mascota, pero este no supo cómo beber su agua, ya que no estaba familiarizado con el tazón. Sus amos no dudaron en grabarlo al ver sus divertidos gestos y rabietas por no lograr su objetivo.

Mira el video viral aquí:

Tal como se escucha en el clip de YouTube, los dueños de la mascota no paran de reír mientras observan al can frustrado. Sin embargo, al cortar el video, lo ayudaron para que pueda hidratarse, tal como señalaron en sus cuentas de Facebook.

El video compartido en YouTube no tardó en volverse tendencia en varias partes del mundo, por lo que actualmente, con solo dos días de haberse publicado, ya cuenta con casi 1 millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que dejaron ver cómo la divertida escena les sacó más de una sonrisa.