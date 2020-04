No podrás dejar de verlo. Miles de usuarios en Facebook han quedado conmovidos con un video viral que muestra la más tierna reacción de un perro que se vio ignorado por su dueña. La mujer estaba trabajando en casa desde la computadora y su mascota intentó jugar con ella, sin éxito. El clip no tardó en volverse tendencia en diversas redes sociales, dejando a más de uno con el corazón roto.

En el video publicado en Facebook se puede apreciar a la mascota mientras le ‘pide’ a su dueña que deje la computadora para jugar con ella. Juneau, de raza labrador, posa su rostro sobre las piernas de su ama y, con clara tristeza en su mirada por el rechazo, se echa a llorar.

La dueña de la mascota debía cumplir con su trabajo en medio del aislamiento obligatorio. Pero no imaginó que le resultaría tan difícil concentrarse con su perro al lado.

Mira el video viral aquí:

Su perro no dejaba de reclamarle un momento para jugar juntos. La mujer logra conmoverse ante la dulce mirada de su mascota; sin embargo, sabe que debe continuar trabajando, por lo que le pide que vaya a jugar a otro lado. “Tengo que trabajar”, le dice, mientras su perra no entiende y continúa pidiéndole un poco de tiempo para ella.

La autora del video compartido en Facebook no tardó en capturar el momento de engreimiento de su mascota y lo subió a sus redes sociales, donde no tardó en volverse viral. Pese a que no pudo cumplir su deseo de dejar un momento la computadora, quedó enternecida con la peculiar forma de su mascota de pedirle atención.

El video fue compartido en otras plataformas por el portal ViralHog, donde miles de usuarios reaccionaron conmovidos por la tierna mirada del can.