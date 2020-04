¿Dónde se originó el meme ‘qué linda te ves trapeando Esperancita’? [VIDEO]

El meme ‘qué linda te ves trapeando Esperancita’ es todo un éxito en YouTube y otras redes sociales, ya que miles de personas se graban diciendo esta frase. Aunque se ha vuelto tendencia en varios países como México, España, Estados Unidos, entre otros países, la mayoría de personas desconoce su verdadero origen. ¿Salió de una telenovela? Aquí te lo contamos.

Algunos usuarios de YouTube atribuyen la frase a Soraya Montenegro, la villana de la telenovela ‘María la del barrio’. Este personaje es muy popular por la escena de la ‘maldita lisiada’, pero no por decir la frase 'qué linda te ves trapeando Esperancita’. ¿Entonces de dónde salió?

Todo comenzó en TikTok, luego de que el youtuber colombiano JuanDa publicara un video que lo muestra ‘troleando’ a su pareja. El influencer ve que su novio se encuentra limpiando el piso y dice la icónica frase, mientras tira el agua de su vaso.

El sketch grabado por JuanDa fue publicado el año pasado, pero se volvió popular hace poco. Por ese motivo, muchas personas en YouTube, TikTok y otras redes sociales no saben su verdadero origen y atribuyeron la frase a Soraya Montenegro.

“Este es el video original de Esperancíta, casi no lo encuentro. Fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo”, contó JuanDa en Twitter.

Actualmente hay miles de parodias de este gracioso meme que son protagonizadas por hombres, mujeres, niños e incluso perros y gatos que son grabados orinando en el piso que su dueño acaba de limpiar. Aquí un video de YouTube que recopila los mejores.