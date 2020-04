La letra 'Ñ' se vuelve tendencia en Twitter por un curioso motivo [FOTOS]

Pese a que no tiene la popularidad de hace algunos años, Twitter tiene todavía cientos de usuarios que suelen viralizar determinados temas. Aunque no lo creas, la última tendencia en la red social del ‘pajarito azul’ está relacionada con la letra 'Ñ'. ¿Qué pasó? Te lo contamos.

La Real Academia Española (RAE) publicó en Twitter una peculiar pregunta que generó controversia entre los usuarios, quienes comenzaron a dar sus diferentes punto de vista. ¿De qué trataba el tuit y por qué provocó tanto revuelo entre los cibernautas?

La publicación realizada por la RAE en Twitter mostraba cuatro elementos (signo de interrogación, la letra Ñ, la diéresis y un emoji) y pedía a los usuarios elegir a uno de ellos. Las respuestas fueron variadas, pero hubo cierta predilección por la duodécima consonante del alfabeto español.

Si solo pudieran quedarse con uno de estos elementos, ¿con cuál sería? pic.twitter.com/TwrDSyv7SJ — RAE (@RAEinforma) April 17, 2020

“Ñ. No quiero quedarme sin los ñoños retoños en otoño ni sin el cariño de mis niños...”, escribió una usuaria de Twitter que recibió un gran respaldo de los cibernautas, ya que su tuit alcanzó los 2,000 ‘likes’, una cifra bastante elevada.

“La Ñ es nuestro sello ante el mundo”. “La Ñ, no me imagino deseando un próspero año nuevo sin utilizar esta consonante”. “Difícil elección. Pero me quedo con la Ñ”, son otros comentarios que los usuarios realizaron en Twitter.

¿Cuál sería tu elección? El curioso tuit que la RAE compartió en Twitter lleva, hasta el momento, más de 8100 ‘likes’ y 1300 retuits. Dichas cifras seguirán en aumento, debido a que la publicación se viralizó en la red social.

Ñ. No quiero quedarme sin los ñoños retoños en otoño ni sin el cariño de mis niños, coño. 🤓 — Erminda PG (@ermindapg) April 17, 2020

La ¿ es importante. De hecho existe antes que la ? Pero la Ñ es la Ñ. Yo elijo la Ñ — González Pons (@gonzalezpons) April 17, 2020