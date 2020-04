Un divertido video viral fue compartido en la plataforma de Facebook y ha despertado las risas de miles de usuarios en redes sociales. Se trata de una traviesa marmota que se ‘robó’ un trozo de pizza en una casa y la saboreaba frente al perro guardián de la vivienda. La dueña de la casa grabó el momento que rápidamente se hizo tendencia en varios países.

Kristin Chalela Bagnell fue la encargada de subir el video en su cuenta de Facebook, después de ver cómo sus dos perros se acercaban hasta la puerta trasera tras escuchar a la marmota. El intrépido animal se había metido a la casa y fue pillado mientras degustaba un trozo de pizza que encontró en algún lugar.

Sin mostrar temor alguno, como se muestra en el video de Facebook, la marmota se paró frente a los perros de la casa y la dueña de ambos, mientras disfrutaba del suculento manjar. Miraba sin pestañear detrás del vidrio al tanto que se acababa su porción de pizza. La hilarante escena le ha robado más de una carcajada a los internautas que reaccionaban al video.

Mira el video viral aquí:

La autora del video contó que el roedor tardó alrededor de una hora para terminar su banquete y que, además, se escondía por momentos tras sentirse observado por los canes y su dueña. Y terminó por confesar que lo más curioso fue que la rebanada de pizza no era de ellos. “Lo más divertido de la historia es que no, no es nuestra pizza”, dijo Kristin.

Por otro lado, dijo que en otras ocasiones se ha topado con restos de alimentos en su patio tarsero. Sin embargo, tomó con buen humor la actitud de la marmota que irrumpió en su hogar, volviéndolo la estrella de Facebook durante los últimos días.

La publicación en su cuenta de Facebook ha alcanzado, en solo tres días, más de 160.000 reproducciones y casi 5.000 ‘Me gusta’, causando una sensación en las redes sociales con la marmota ‘amante de la pizza’ como protagonista.