Mediante Facebook se ha publicado un nuevo reto visual que se ha vuelto viral y ha logrado confundir a miles de usuarios en las redes sociales. El desafío consiste en ver fijamente una fotografía y encontrar a la serpiente camuflada entre los árboles. Pese a que se ve como algo sumamente fácil, la mayoría de personas que lo han intentado no lograron superarlo.

En la imagen compartida en Facebook se aprecia el paisaje de lo que parece ser un bosque. En este hay numerosos árboles y arbustos por todas partes, y entre todo esto se encuentra el escurridizo reptil, el cual parece mimetizarse con el lugar.

La publicación fue hecha por la página Snake Catchers Northern Rivers, una organización australiana que defiende a los reptiles. Junto a esta confusa fotografía escribieron un simple mensaje para todos sus seguidores: “Encuentra a la serpiente”.

Algunos internautas no tuvieron problemas en encontrar al reptil e incluso pudieron identificar de qué tipo era. Mientras tanto, muchos otros no lograron encontrar a la serpiente, pese a que pasaron varios minutos intentándolo. Hubo algunos que se animaron a decir que en realidad no había ningún animal en la fotografía y todo era una broma por parte de la página.

Al ver que la mayoría no lograba superar el reto visual que se hizo viral en Facebook, los administradores de la página decidieron dar la respuesta. Publicaron una nueva imagen en la que mostraron con un círculo donde se encontraba la serpiente. Además de ello indicaron de qué tipo era. “Es una pitón de alfombra costera”, señalaron en el post.

Si aún no has podido hallar al escurridizo reptil, puede revisar la nuestra fotogalería. Ahí podrás encontrar la solución a este desafío que ha confundido a miles.