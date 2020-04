A través de Facebook se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de usuarios, pues muestra la increíble transformación física de un joven, después de imitar la rutina de ejercicios de Saitama de One Punch Man durante todo un mes. El resultado de su arduo entrenamiento se hizo tendencia en redes sociales.

El muchacho, quien quería mejorar su aspecto, decidió seguir esta rigurosa rutina, la cual se ha vuelto popular en Internet. Asimismo, decenas de personas ya se han sometido a este entrenamiento, el cual consiste en hacer diariamente 100 lagartijas, 100 sentadillas, 50 dominadas en una barra, 100 abdominales y correr 10 kilómetros.

Si no conoces a Saitama, él es un personaje de One Punch Man, un webcómic de acción y comedia de origen japonés ideado por el artista One e iniciado en el año 2009. Posteriormente la historia fue convertida en un anime y se volvió popular en todo el mundo. Por tal motivo, miles han querido tener la misma fortaleza física y mental de este poderoso personaje.

En los primeros segundos de este video que se hizo viral en Facebook se puede ver cómo el joven muestra su torso antes de someterse al entrenamiento. Inmediatamente explica que va a realizar los ejercicios de forma progresiva, por lo que va a ir cumpliendo día tras día todas las repeticiones que se requieren.

Mira el video viral de Facebook

Unos instantes después se le ve comenzando con las lagartijas, las sentadillas, las dominadas, los abdominales y el recorrido de 10 kilómetros. Además, de ellos, el muchacho muestra los alimentos que va a comer durante todo el mes con el propósito de ganar masa muscular y luego fortalecerla con los ejercicios.

Finalmente, tras haber pasado más de 30 días, el chico mostró el radical cambio que consiguió con este riguroso entrenamiento. Acá te dejamos el video viral de Facebook para que puedas verlo por tu mismo.