Querrás conocer toda la historia. Mediante la popular plataforma de YouTube se dio a conocer un nuevo video viral que le ha robado más de una sonrisa a los usuarios en las redes sociales. Las imágenes lograron captar el preciso instante que un gato trata de escabullirse detrás de su ‘hermano mayor’, un shiba inu, sin llamar su atención.

Miles de cibernautas quedaron anonadados al ver el material audiovisual y lo compartieron en múltiples ocasiones, logrando sumar más de 700 000 reproducciones en un lapso de 3 días. Asimismo, sobrepasó los 23.000 ‘me gusta’ en YouTube, por lo que ahora es tendencia en varios países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya viste el clip? Aquí lo compartimos contigo.

Las imágenes fueron publicadas originalmente por la página 9GAG en Twitter, que se caracteriza por tener una gran cantidad de seguidores y compartir virales de todo tipo. Sin embargo, a causa de la popularidad del clip, este llegó a otras plataformas como YouTube y Facebook.

La divertida escena fue registrada por la dueña de los animales, quien siempre ha sido testigo de su divertida rivalidad. El pequeño gato gris comía tranquilamente en la habitación hasta que el shiba inu irrumpió para llamar la atención de su dueña.

El gato vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan de escape. Con mucho sigilo, caminó lentamente a espaldas del can, quien no fue lo suficientemente rápido para interceptar al escurridizo felino. ¿No lo crees? Aquí te compartimos el viral; no olvides revisar la galería de imágenes en la parte superior para ver más sobre este acontecimiento.