Madre le pide a su perro que ‘cuide’ a su bebé y al volver los capta en la más tierna escena [VIDEO]

La joven mujer reveló en Facebook que no había tenido con quien dejar cuidando a su pequeña por lo que le pidió a su querida Naicha, una perrita de raza samoyedo, que ‘vigile’ a su bebé. Jamás se imaginó que sería testigo de la más increíble escena entre su mascota y su hija. Las imágenes despertaron ternura en redes sociales y la simpática pareja se volvió viral en países como México, España y Estados Unidos.

La madre de la menor comentó en Facebook que debía comprar algunos productos de primera necesidad para no salir de casa durante cuarentena; sin embargo, al no tener con quien dejar a su hija decidió ‘pedirle’ a su querida mascota que se quede al lado de la bebé y no la deje sola ni por un instante.

Luego de algunas horas la mujer regresó a su casa y escuchó unos ruidos que provenían de la habitación de su bebé, por lo que decidió sacar su celular y registrar todo lo que pasaba. Jamás se imaginó que vería a su querida perrita y a su bebé en la más curiosa situación. Y es que la menor intentó colocarle el collar de paseo a la mascota y darle un pequeño recorrido por la sala.

La mujer quedó fascinada al ver que su bebé y su mascota se llevaban muy bien juntos. A través de Facebook la joven madre comentó que ellas han sido criadas como ‘hermanas’ y se han vuelto inseparables durante este tiempo de cuarentena. ¿No lo crees? Revisa el clip viral que te dejamos en al parte central de esta publicación. Te aseguramos que quedarás emocionado al ver la tierna escena que protagonizaron juntas.