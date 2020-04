Joven finge desmayarse y su perro tiene tierna reacción que conmueve a miles [VIDEO]

Un joven compartió en Facebook un video que revela las reacciones que tuvieron sus dos perros tras verlo caer al suelo de la sala de su casa. El clip se ha vuelto tendencia en varias redes sociales y ha alcanzado a miles de usuarios en México, España y Estados Unidos.

Los perros son los mejores amigos de los humanos, no solo porque prefieren jugar con nosotros antes que cualquiera, sino también porque su lealtad hacia nosotros es muy grande y se vuelven inseparables.

Un joven quiso saber la reacción que tendrían sus dos mascotas si fingía un desmayo. El chico colocó una cámara en el suelo y cayó súbitamente al suelo para esperar y ver qué es lo que hacían.

Como se observa en las imágenes de Facebook, uno de los canes ladra muy fuerte e intenta levantarle la cabeza para que reaccione. A continuación aparece su segunda mascota que muerde su juguete sin importarle la situación.

El can llamado Leo, intentaba hacer reaccionar a su amo y al no poder hacerlo, se queda echado a su lado y llora. “El no quería irse de mi lado”, escribió el joven.

Los usuarios dejaron hilarantes comentarios: “Yo hago eso y mi perro se acuesta en mi espalda”, “al otro perro no le importó nada”, “mi mascota ni siquiera me besa”, fueron algunos de ellos.

El clip de Facebook compartido en varias redes sociales tiene más de 15 millones de reproducciones y ya cuenta con 3 millones de likes.