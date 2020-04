Una curiosa imagen se ha vuelto viral en Facebook debido a que en ella se muestra un nuevo reto visual, el cual ha resultado ser uno de los más complejos que existen. ¿En qué consiste este challenge? Si bien lo único que debes hacer es observar una imagen y en ella encontrar a un travieso perro bebé que se escondió entre vacas. Lo cierto es que resulta ser mucho más complejo de lo que aparente.

Si bien los retos visuales son algunas de las pruebas más populares de Facebook, lo cierto es que muchas de ellas solo generan un dolor de cabeza en todo aquel que intenta superarlas, ya que la mayoría de ellas resulta imposible de resolver, mucho más cuando solo tienes diez segundos para lograrlo. ¿Te animas a intentarlo? Aquí te dejamos las instrucciones a seguir para poner a prueba tu agudeza cognitiva.

Desde hace solo algunos meses atrás a través de Facebook se han compartido una serie de curiosas imágenes que ponen a prueba la rapidez visual y la percepción que tiene una persona. Los llamados ‘retos visuales’ son algunos de los pasatiempos favoritos de millones de personas y es por ello que ahora te mostramos uno nuevo que está causando furor en redes sociales.

¿En qué consiste? Para empezar deberás observar muy bien una imagen en la que varias vacas se encuentran alineadas de tal forma que aparentan ser iguales; sin embargo, uno de estos simpáticos animales resulta ser un travieso perrito que se escondió entre ellas y ahora espera poder ser ubicado. ¿Quieres ser el afortunado que logre encontrarlo? Te pedimos que revises la fotografía que te dejamos a continuación por solo diez segundos y luego de este tiempo puedas dar una respuesta concreta de la ubicación del can.

Desliza las imágenes para ver la respuesta de este complejo reto visual que ha causado furor en redes sociales. Foto: Facebook

Si no has podido ubicar al travieso cachorro en esta fotografía de Facebook, te daremos la ubicación exacta en la que dicho can se encuentra ubicado. Sin embargo, te recomendamos que sigas practicando con otro tipo de retos visuales, ya que ellos te ayudarán a mejorar la agudeza cognitiva y la percepción.

La respuesta

En la parte superior de esta publicación te dejamos la imagen completa que actualmente circula en varios grupos de Facebook. Por si aún no lo has notado, el escurridizo perro bebé se encuentra ubicado en la parte central derecha de la imagen y tiene un color plomo con algunas manchas en el rostro.

¿No lo crees? Desliza las fotografías y podrás ver que una de ellas tiene un círculo rojo en el que se ha señalado el lugar exacto en el que este curioso can se encuentra. Como podrás notar, la respuesta estaba mucho más cercana de la que te podías imaginar ya que, la única diferencia que tiene el perro es la nariz y las orejas. Compártela con tus amigos y pon a prueba su nivel de concentración y visión.