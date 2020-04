Joven toma un relajante baño pero su perro lo arruina todo al querer entrar con ella [VIDEO]

No te lo querrás perder. Mediante la popular plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios en las redes sociales. Las imágenes muestran el preciso momento en que un perro irrumpe el relajante momento de su dueña al querer ingresar a la bañera con ella.

Miles de cibernautas soltaron una carcajada al ver el material audiovisual y lo compartieron en múltiples oportunidades, logrando sumar más de 10 000 reproducciones en solo 2 días. Además, sobrepasó los 4 000 ‘me gusta’ en Facebook, por lo que ahora es viral en varios países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya viste el clip? Aquí lo compartimos contigo.

Las imágenes fueron publicadas originalmente en la plataforma de YouTube por el usuario Rumble Viral; sin embargo, fue tan popular que llegó a Twitter y Facebook. La escena fue captada por la dueña del can, quien estaba tomando un relajante baño en su tina, sin imaginar que sería interrumpida por su querida mascota.

La mujer regresaba a casa tras un largo día de trabajo y no tuvo mejor idea que pasar un tiempo a solas para desestresarse. Su perro no reaccionó de la misma manera pues quería jugar con su dueña.

El can trató de introducirse a la bañera; sin embargo, la joven no lo permitió. ‘Realmente gracioso’, ‘solo quería pasar tiempo con ella’, ‘qué tierno’, fueron solo algunos de los comentarios dejados por los usuarios en la publicación de Facebook. Aquí te compartimos el video viral, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior para ver más.