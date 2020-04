Un intrépido perro bulldog francés ha causado sensación en YouTube y otras redes sociales, luego de que su propietaria compartiera un hilarante video que muestra la peculiar conducta del can luego de ver la enorme imagen de una bolsa de alimento para mascotas.

El curioso episodio quedó registrado en una grabación por la dueña del cachorro, quien se percató del gracioso comportamiento de su mascota junto al producto y no dudó en grabarlo para compartirlo en redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen cientos de reproducciones en YouTube, se observa al perro protagonista del clip junto a una enorme bolsa de comida para mascotas, lamiendo la imagen de las croquetas y los distintos bocados que aparecen en grande en el empaque.

La propietaria del can se percató de la singular escena y, como se ve en el clip viral de YouTube, no pudo contener la risa de observar al cachorro saboreando la bolsa como si se tratara de alimentos reales. “Dewey, no es real”, se le escucha decir a la mujer mientras se ríe observando al can.

Mira el video viral:

“Estábamos en casa, acababa de alimentar a Dewey y me di la vuelta y él estaba lamiendo la bolsa, tratando de morder el pollo del empaque. ¡Siempre tiene hambre!”, escribió la autora del clip en la descripción del video, que no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron las imágenes expresando su emoción por la tierna conducta del bulldog francés.