Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de usuarios, debido a que muestra las increíbles habilidades de un perro, el cual fue sometido a una prueba diseñada por su dueño. El joven hizo un reto usando papel higiénico para comprobar la agilidad de su mascota y quedó perplejo al ver cómo el can lo superó con facilidad. Las imágenes del divertido hecho se hicieron tendencia en redes sociales.

Ante la rápida expansión del coronavirus en diversas partes del mundo, la mayoría de gobiernos han decretado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por tal motivo, las personas han ideado todo tipo de maneras de mantenerse distraídos y entretenidos en casa, como el caso de este joven, quien creó un curioso desafío para su perro, un pequeño bulldog francés.

En el video que se hizo viral en YouTube se puede ver cómo el muchacho ha colocado una pila de rollos de papel higiénico en el suelo. Un breve momento después, aparece el can y salta sobre esta fácilmente, pero ahí no termina el reto, pues cada vez va aumentando la cantidad de filas para hacer el reto mucho más complicado.

El perro no tiene problema alguno y logra superar este challenge hasta con 4 filas de papel higiénico. Sin embargo, cuando su dueño le coloca una quinta, la mascota logra saltarla, pero derribando algunos rollos. Pese a no haber logrado completar el nivel 5 de este reto, el joven quedó sorprendido con la destreza del can.

Mira el video viral de YouTube

Este curioso clip compartido en YouTube por el canal Rumble Viral y obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de usuarios.

Algunos de los comentarios destacados de la publicación de YouTube fueron: “Qué lindo perro y qué agilidad que tiene”, “me has dado una buena idea para jugar con mi perro. Ahora mismo lo intentaré”, “así que ahí fueron a parar todos esos rollos de papel higiénico que compraron en el supermercado”, entre otros.