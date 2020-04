Gato ve a su dueña jugando en el celular y trata de llamar su atención con peculiar conducta [VIDEO]

Un astuto gato ha causado sensación en YouTube y otras redes, luego de que su dueña compartiera un video del curioso comportamiento que adoptó el felino cuando vio que no le prestaba atención por estar muy entretenida jugando en su celular.

El gracioso episodio quedó registrado en una divertida grabación por parte de la propietaria del felino, quien se percató de la singular ‘protesta’ que le hizo este para ‘exigirle’ atención y no dudó en compartirla en redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, TikTok y otras redes sociales, se observa el momento exacto en que el gato se acerca sigilosamente hacia su dueña para descubrir por qué lo ignora, y empieza a maullar al verla muy atenta con un videojuego de su teléfono.

Como se ve en el clip viral de YouTube, la mujer se da cuenta de la misteriosa conducta de su mascota, pero finge ignorarla para ver lo que hace el felino y sigue jugando como si no pasara nada. Por el contrario, el animal parece no aceptar la falta de atención de su propietaria y al no obtener respuesta de esta ante sus constantes maullidos, intenta subir a la cama acercándose a la pantalla del celular para ver qué era lo que mantenía a la mujer tan entretenida.

Las imágenes de la curiosa escena no tardaron en hacerse virales en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron anécdotas similares con sus mascotas.

Mira el video viral:

“A ellos solo les falta hablar. Mi gato es igual”, comentó uno de los internautas luego de ver el video viral.