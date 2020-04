Los perros siempre causan furor en Facebook gracias a sus divertidas travesuras e hilarantes reacciones. Uno de ellos ha hecho reír a miles de usuarios en las redes sociales tras ver a su dueña con una mascarilla en el rostro. El clip se volvió tendencia, alcanzando a miles de usuarios en México, España y Estados Unidos.

El curioso perro llamado Whiskey fue captado acercándose a la puerta del baño mientras la mujer se aplicaba la masa negra en el rostro para limpiar su cutis.

El perrito se mantuvo muy quieto a unos pasos de la puerta y se quedó mirando a su dueña sin poder reconocerla. La mujer, por su parte, aprovechó para jugarle una cruel broma a su mascota.

La chica se acercó poco a poco hacia Whiskey y este huyó rápidamente del lugar. La joven continuó aproximándose hacia su mascota, que terminó escondiéndose debajo de una cama.

Cientos de usuarios dejaron sus comentarios: “Pobrecito, no podía entrar ni debajo de la cama”, “mi gato también me desconoce cuando me pongo mascarillas”, “se asustó el cachorrito”, fueron algunos de ellos.

Cabe resaltar que Whiskey es toda una estrella en las redes sociales y sus dueños siempre publican sus travesuras en sus cuentas de Instagram y TikTok.

El video del can en Facebook se ha vuelto viral y cuenta con 700 000 likes y más de 3 millones de reproducciones.