La verdadera historia del aterrador creepypasta del perro que come cereal con cuchara [VIDEO]

Si te gustan los cuentos de terror y los creepypastas seguramente has escuchado o leído sobre el perro que come cereal con una cuchara, una espeluznante historia de Facebook que narra cómo un niño mexicano enloqueció al ver que un can se alimentaba como si fuera un humano y luego de un tiempo dibujó una imagen en la que intentó mostrar lo que lo había llevado a perder la cordura.

La historia publicada por un joven llamado Samuel Trejo tuvo tanto impacto en Facebook que fue compartida por más de 51 000 personas y logró obtener miles de reacciones. Sin embargo, solo algunos días después se ha conocido el origen y la verdad detrás de dicha imagen.. ¿Quieres saber qué significa realmente el dibujo del perro que come con una cuchara? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Si eres de las personas que no conoce nada sobre el creepypasta del perro que come cereal con una cuchara, te contamos parte de esta impactante historia que fue compartida hace solo algunos días.

Según el usuario de Facebook llamado Samuel Trejo, esto sucedió hace tres años. Su tío, primos y papá fueron a ver al equipo de fútbol de México Cruz Azul, y al regresar a su casa, el más pequeño de la familia gritó fuerte. Al preguntarle porqué, dijo que cuando llegaron a la casa vio que el perro comía cereal con cuchara.

De acuerdo al creepypasta, al pequeño tuvieron que enviarlo a un psiquiátrico, donde realizó un escalofriante dibujo de lo que vio aquella noche. Dicha imagen es la que ha estado circulando en redes sociales y ha generado desosiego en miles. Sin embargo, tal como lo ha revelado una reciente publicación, la historia detrás del perro que come cereal con una cuchara sería un engaño.

Tal como se reveló en Facebook, el presunto dibujo en realidad es parte de la obra de un artista y animalista conocido en redes sociales como Jay Schmetz, el cual destaca por hacer pinturas de animales llevando a cabo algunas acciones cotidianas de los humanos.

¿No lo crees? En la parte superior de esta publicación te dejamos algunos de los trabajos que ha realizado Jay Schmetz. Como podrás notar, el artista suele dibujar animales como perros, pájaros y otros en situaciones bastante peculiares. Una de ellas fue utilizada para crear este creepypasta que causó terror en miles de usuarios de Facebook.

Es importante mencionar que el artista Jay Schmetz forma parte de una asociación llamada Art Helping Animals, la cual dona una parte de las ganancias de sus pinturas a refugios de animales.