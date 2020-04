Una mujer ha hecho reír a miles de internautas en Facebook y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de su graciosa reacción tras no poder quitarse una mascarilla depilatoria del rostro mientras grababa un tutorial para compartir consejos de cómo hacerlo.

El curioso episodio quedó registrado en una grabación que ha causado sensación en las redes por el hilarante discurso de la mujer para sus seguidores mientras intentaba quitarse con dificultad la mascarilla desplegable que se había aplicado en la cara.

En las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa a la mujer protagonista del clip parada frente a la cámara del celular quejándose por lo complicado que le resulta quitarse una mascarilla depilatoria que acaba de colocarse en el rostro. Además, mencionó que no se acuerda quién le regalé ese producto.

“Qué madre es esto que me puse… No inventes, me voy a quedar sin cara”, se le escucha decir a la mujer al comienzo del video viral de Facebook, que ella misma grabó con el fin de dar algunos consejos a sus seguidores sobre ciertos productos de belleza.

Como se ve en el clip viral de Facebook, pese la gran dificultad y el dolor que padecía la mujer desplegando la mascarilla de su piel, ella se mantiene firme grabando el momento mientras se queja del producto y asegura que nunca más volverá a usarlo.

Mira el video viral:

Las imágenes de la graciosa escena no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes compartieron las imágenes destacando el gracioso discurso de la mujer pese a estar adolorida.