Perro y guepardo se conocieron cuando eran cachorros y ahora son inseparables [VIDEO]

Un video compartido en YouTube se ha vuelto viral y ha cautivado a miles de cibernautas, pues cuenta la historia de un perro y un guepardo, los cuales se conocieron cuando eran muy pequeños y con el paso del tiempo se han convertido en dos amigos inseparables. El conmovedor hecho no tardó en hacerse tendencia en redes sociales.

En el zoológico de San Diego, California, una mamá guepardo tuvo una camada de cachorros, pero no aceptó a uno de ellos, pues el instinto les dice que algunos no sobrevivirán en la naturaleza. Ante tal situación, los empleados del lugar decidieron adoptar al pequeño guepardo macho y bautizarlo como ‘Ruuxa’.

Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que el animal estaba solo y decidieron darle un compañero. Optaron por ‘Raina’, un perro bebé de raza crestado rodesiano. Solo pasaron unas pocas horas juntos y ambos se hicieron muy buenos amigos.

Pero no todas fueron buenas noticias para el pequeño guepardo, pues sus cuidadores se percataron que sus patas delanteras no se estaban desarrollando de la manera correcta por un problema hereditario en sus huesos, lo que confirmó la hipótesis de que su madre lo había abandonado porque consideraba que no iba a sobrevivir en la naturaleza.

Tras una intervención quirúrgica, los veterinarios pudieron solucionar este problema. En el video que se hizo viral en YouTube se cuenta cómo el perro se mantuvo junto al guepardo durante toda su recuperación, hasta que por fin cicatrizaron sus heridas. Tras un largo tiempo, ambos siguen siendo amigos inseparables.

Esta conmovedora historia difundida en YouTube obtuvo miles de reproducciones y generó todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. Casi ninguno de ellos pudo ocultar su emoción al conocer la relación de estos dos animales, mientras otros hicieron una reflexión al respecto, pidiendo a los humanos que demuestren un amor sincero, como el de estos mamíferos.