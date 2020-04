Perro juega con su dueña y elige peculiar lugar para esconderse [VIDEO]

Querrás verlo todo. Mediante la popular plataforma de YouTube se dio a conocer un nuevo video viral, que le ha robado más de una sonrisa a los usuarios en las redes sociales. Las imágenes muestran el preciso momento en que una mujer escucha un ruido extraño que proviene de su patio trasero; al acercarse se da cuenta que algo se movía bajo las hojas caídas.

Miles de cibernautas quedaron impresionados con las imágenes y las compartieron en múltiples oportunidades, logrando sumar 15 000 reproducciones en 4 días. Además, sobrepasó los 7000 ‘me gusta’ en YouTube, por lo que ahora es viral en diversos países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya viste el material audiovisual? Aquí lo compartimos contigo.

Las imágenes fueron publicadas originalmente por la cuenta ViralHog en YouTube, la cual es conocida por compartir virales bastante hilarantes. Asimismo, la causa de su popularidad llegó a otras plataformas como Facebook y Twitter.

La mujer se encontraba en casa cuando escuchó ruidos extraños provenientes de su patio trasero. En medio de este, vio una enorme pilas de hojas caídas a causa del viento, al acercarse algo se movió provocando terror.

Sin embargo, al observar de forma detallada, se dio cuenta que se trataba de su perro bulldog, el cual disfruta mucho de jugar a las escondidas con sus dueños.

El can caminaba por debajo de las hojas para pasar desapercibido; no obstante, salió a la superficie para saludar a su dueña. Aquí te compartimos el video viral de YouTube. No olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para ver más.